Sarıyer'de hata zinciri kazaya neden oldu
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SARIYER'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
SARIYER'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emirgan Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan otomobile ters şeritten gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arka tekerleği havaya kalkan motosikletteki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin hatalı dönüşü, motosiklet sürücüsünün ters şeritten gelmesi, kayarak otomobile çarpması ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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