Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de hata zinciri kazaya neden oldu
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Sarıyer'de hata zinciri kazaya neden oldu

19 dakika önce

Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu.

Sarıyer'de hata zinciri kazaya neden oldu, System.String[]

Sarıyer'de otomobil ve motosiklet sürücüsünün hatası kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Emirgan Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan otomobile ters şeritten gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arka tekerleği havaya kalkan motosikletteki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin hatalı dönüşü, motosiklet sürücüsünün ters şeritten gelmesi, kayarak otomobile çarpması ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Sahil Yolu, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
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