Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

1 saat önce

Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, İstinye Mahalllesi Gümüş Damla Sokak'taki bir bahçenin içerisinde bulunan hurda kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçedeki ağaçların alev almasıyla büyüyen yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri binadaki vatandaşları önlem amaçlı tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binaya sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerin, hurdalık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstinye, İtfaiye, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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