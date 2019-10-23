Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de hurdalık ve kağıt deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın eve sıçradı
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de hurdalık ve kağıt deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın eve sıçradı

Sarıyer'de hurdalık ve kağıt deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın eve sıçradı

1 saat önce

Sarıyer'de hurdalık ve kağıt deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın eve sıçradıİSTANBUL - Sarıyer İstinye'de karton toplayıcıların içinde olduğu hurdalıkta yangın çıktı.

Sarıyer'de hurdalık ve kağıt deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın eve sıçradı

İSTANBUL - Sarıyer İstinye'de karton toplayıcıların içinde olduğu hurdalıkta yangın çıktı. Kısa sürede alevli şekilde büyüyen yangın bitişikteki eve sıçrarken, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 03.00 sularında Sarıyer İstinye Mahalllesi Gümüş Damla Sokak'taki bir bahçede yer alan kağıt ve hurda toplayıcıların da kaldığı depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevli bir şekilde tüm depoyu sararken, içerde olan 7 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Sıçrama ihtimaline karşı bitişikteki bina sakinleri vatandaşlar tarafından uyarılarak, tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada bahçedeki ağaçların da yanmasıyla yangın bitişikteki 3 katlı binanı yan duvarlarına ve çatısına sıçradı. Yan binaya sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince engellenirken, hurdalık alandaki yangın söndürme çalışmaları devam etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri sokağa şerit ile kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, hurdalık alandaki soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu belli olacak.

Sarıyer'de hurdalık ve kağıt deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın eve sıçradı

İtfaiye, İstinye, Sarıyer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
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