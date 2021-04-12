Sarıyer'de İETT otobüs şoförünü darbeden şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı - Son Dakika

Sarıyer'de İETT otobüsü şoförünün darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir sokakta, İETT otobüs şoförü Y. K. ile Y. M. arasında yol verme nedeniyle çıkan kasten yaralama ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, otobüs şoförü Y.K. ile Y. M'nin yol verme nedeniyle tartıştığını ve Y. M.'nin şoföre sert bir cisimle vurarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Polis, şüpheli Y. M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y. M, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı