Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 12: 00 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde yaşandı. Muzaffer Kaptan yönetimindeki 34 FS 2237 plakalı Bahçeköy - Hacıosman seferini yapan İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Bu sırada arkadan gelen Ömer Faruk Türüdü idaresindeki 34 TP 5427 plakalı İETT aracı duramayarak önündeki otobüse çarptı. Kazada önde yer alan otobüste bulunan Şeymanur Acar (23), Havva Berin Aydınyılmaz (17), Aysel Aydınyılmaz ve otobüs şoförü Muzaffer Kaptan yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Hacıosman Bayırı Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada hafif yaralanan şoför Muzaffer Kaptan "Bahçeköy'den çıkıp geldim. Burada, durakta yolcu almak için durdum. Arkadaş geldi, arkamızdan vurdu. Benim kullandığım otobüste üç yaralı vardı, onun kullandığı otobüste kaç yaralı olduğunu bilmiyorum. Ben sadece yolcu indirmek için durağa yanaşmıştım ve durduğum yerde gelip bana arkadan vurdu. Ne olduğunu anlayamadım." dedi.