SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ 15 ARACA ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika

SARIYER'de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün sağda durdurup indiği 34 TP 5264 plakalı İETT otobüsü, bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı. Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca 15 araca çarparak ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün harekete geçtiği iddia edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK BİLE'

İETT otobüsünün çarptığı araçlardan birinin sürücüsü Fulya Ertek, "Nasıl olduğunu anlamadık, duruyorduk, trafik gitmiyordu. Arkadan deli gibi bir otobüs geldi. Herhalde freni patlamış. Yukarıda da bir sürü arabaları mahvetmiş, bu hale geldik, ne olduğunu anlayamadık bile yani. Biz iyiyiz ama arkada oturan bir arkadaşın biraz başı dönüyordu onu ambulansla götürdüler. Böyle bir kazayı çok şükür ucuz atlattık" dedi.

'FARK ETTİM İÇİNDE ŞOFÖR YOKTU'Bir başka aracın sürücüsü Hamit Topraktepe ise, "Normal yolumuzda geliyorduk. Arkamızdaki otobüsün freninin boşaldığını gördüm, fark ettim, içinde şoför de yoktu. Kaçayım dedim ama kaçamadım, vurdu attı kaldırıma. Burayı da yara yara geldi. Sonucu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.Yücel Açılan ise, "Yukarıdan aşağıya geliyoruz, otobüs birden bire nasıl geldi, nasıl vurdu, nasıl hoplattı bizi dünyamız şaşırdı. Anlayamadık. Herkese geçmiş olsun, Allah'tan kötü bir şey yok" şeklinde konuştu.Hüseyin Toprakçı da, "Otobüs şoförünün direksiyonda olmadığını söylüyorlar. Otobüs yukarıdan bütün arabaları parçalaya parçalaya geldi, buraya kadar. Sağ şeritte yavaş yavaş ilerliyorduk. Allah'tan can kaybımız yok" diye konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.