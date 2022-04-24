SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ 15 ARACA ÇARPTI: 4 YARALI (2) - Son Dakika
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SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ 15 ARACA ÇARPTI: 4 YARALI (2)

24.04.2022 19:55
SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ 15 ARACA ÇARPTI: 4 YARALI (2)

Sarıyer'de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı.

Sarıyer'de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün sağda durdurup indiği İETT otobüsü, bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı. Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca 15 araca çarparak ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün harekete geçtiği iddia edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ 15 ARACA ÇARPTI: 4 YARALI (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ 15 ARACA ÇARPTI: 4 YARALI (2) - Son Dakika
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