Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

16.03.2022 13:28
Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

SARIYER'de frenlerinin tutmadığı iddia edilen İETT otobüsü kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu.

SARIYER'de frenlerinin tutmadığı iddia edilen İETT otobüsü kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu. İçinde yolcu olmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi'nde meydana geldi.

Yokuş aşağıya inen 34 TP 5291 plakalı, 42K hat numaralı İETT otobüsünün iddiaya göre frenleri tutmadı. Şoförün çabalarına rağmen durmayan otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu. İçinde yolcu olmadığı belirtilen otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı.


Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı
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İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika
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