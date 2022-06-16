İstanbul 'un Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kilyos, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı! - Son Dakika

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