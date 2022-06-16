Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sarıyer 'de, İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Zekeriyaköy, Sarıyer, Kilyos, İETT, Güncel, Son Dakika

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