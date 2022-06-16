Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

16.06.2022 16:10

Sarıyer'de, İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Sarıyer'de, İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüste sıkışarak yaralanan otobüs şoförü ve 5 yolcu araçtan çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı! Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı! İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI,YARALILAR VAR İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI,YARALILAR VAR
Kaynak: AA

Zekeriyaköy, Sarıyer, Kilyos, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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