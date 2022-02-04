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Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu - Son Dakika

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu

04.02.2022 09:21
Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada silahlar çekildi.

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada silahlar çekildi. Kavgada seken kurşunlardan biri, çöp atmak için evden çıkan Dilan T.'nin (14) boynuna isabet etti. Boynundan vurulan Dilan T. Ağır yaralanırken ateş ettiği öne sürülen Özkan Ş. vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Sarıyer Çayrıbaşı Mahallesi Özfiliz Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken Özkan Ş. silahını çekerek diğer gruba ateş etti. Seken kurşunlardan biri o sırada çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan T.'nin boynuna isabet etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Boynundan isabet eden kurşunla ağır yaralanan Dilan T. Sarıyer Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı

Vatandaşlar olayda silah çektiği iddia edilen Özkan Ş.'yi linç etmek istedi

Yaşanan kavgada silah çektiği iddia edilen Özkan Ş.'yi vatandaşlar yaklaşık 2 kilometre kovalayarak Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta yakaladı. Polis ekipleri vatandaşların linç etmek istediği Özkan Ş.yi vatandaşların elinden elinden havaya ateş ederek alabildi. Polis ekiplerinin linç edilmekten son anda kurtardığı Özkan Ş. Yaralı olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilan T.'nin yakınları hastaneye akın etti

Açılan ateş sonucu boynundan vurularak ağır yaralanan Dilan T.'nin yakınları ve mahalle sakinleri hastaneye akın etti. Hastanede olası bir olayı engellemek için ise çevik kuvvet ekipleri hazır bulundu.

Polis ekiplerinin kavgaya karışan diğer grubu arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu - Son Dakika
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