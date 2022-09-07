Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada - Son Dakika
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Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada

07.09.2022 13:52
Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada

Sarıyer'de iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sarıyer'de iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Sefaret Yanı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen bir sürücü, yolu kapattığı için bir kişiye tepki gösterdi. Tartışmaya şahısların arkadaşları da dahil oldu ve tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada bakkala giren bir kişi bakkaldan aldığı bıçağı rastgele savurarak çevredekileri tehdit etti ve bıçağı kendi bacağına sapladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kendisini bıçakla yaralayan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kavga eden kişiler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Park yeri kavgası güvenlik kamerasında

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişi arasında tartışma yaşanıyor ve tartışmaya arkadaşları da dahil oluyor. Grubun içerisinden biri bakkala koşup bıçak alıyor ve bıçağı rastgele sallayıp kendi bacağına saplıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sarıyer, Eylül, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada - Son Dakika

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