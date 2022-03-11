Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı - Son Dakika
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Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı

11.03.2022 00:37

İstanbul Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Meserburnu Caddesi'nden Sarıyer'e doğru seyreden İETT otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına çarptı.

Kaza nedeniyle 2 otobüste de hasar oluştu.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan İETT otobüsünün diğer şeride doğru kayması ve öteki araca çarpması yer alıyor.

Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı

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Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı Sarıyer'de İETT otobüslerinin karıştığı kaza kamerada; 4 yaralı Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda Sarıyer'deki 2 İETT otobüsünün çarpışma anı kameralarda Sultangazi'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti Sultangazi'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Sarıyer, İETT, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı - Son Dakika
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