Sarıyer'de temel kazısı sırasında yol çöktü: Büyük panik yaşayan mahalleli kendini sokağa attı - Son Dakika
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Sarıyer'de temel kazısı sırasında yol çöktü: Büyük panik yaşayan mahalleli kendini sokağa attı

05.08.2023 13:09

Sarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda meydana gelen çökme nedeniyle çevredeki binalarda büyük korku yaşandı. Deprem olduğunu zanneden mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Yetkililer inşaat alanında incelemelerde bulunuyor.

Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi 105. Sokak'ta yapımı devam eden inşaatın temel kazımı sırasında yol çöktü. İnşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çökerken, deprem olduğunu zanneden vatandaşlar kendilerini korku içinde dışarı attı. Çökme anı kameralara anbean yansıdı.

Sarıyer'de inşaat temel kazısı sırasında yol çöktü: Çevre binalar tahliye edildi

ÇEVRE BİNALAR BOŞALTILDI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Sarıyer'de inşaat temel kazısı sırasında yol çöktü: Çevre binalar tahliye edildi

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Mahalle sakini Birgül Yeşilbaş "Bu inşaat birkaç aydır var. İnşaat başlayınca yollara kazık yapmadılar. Onun için alttan alttan kazımaya başlayınca bu yol daha önceden çöktü. Daha sonra yol toprak ve beton ile kapatıldı. Daha sonra da fore kazık yapıldı. Bu sabah da baktığımda yol ayrılmış. Biz bakarken yol hepten göçmeye başladı. Fore kazıkları da deprem olur gibi bir gürültüyle düştü aşağıya. Şuan yol ayrılmaya devam ediyor. Evlerimizde duramıyoruz. Buranın altından sürekli su çıkıyor. O suyu da buraya bağlıyorlar. Şu an herkes sokakta bekliyor" dedi.

Sarıyer'de inşaat temel kazısı sırasında yol çöktü: Çevre binalar tahliye edildi

"EVE NASIL GİDECEĞİZ?"

Yaşanan çökme nedeniyle sokakta bekleyen mahalleli Gülşah Uyanık "Geçen sene burası olduktan sonra içimiz hiç rahat etmedi. Sürekli deprem olacak gibi, çökecek gibi içimiz rahat etmedi. Bugün de deprem oldu sandık. Yataktan fırladık . Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Biz nasıl evde duracağız? Nasıl güveneceğiz? Şuan çok korkuyoruz. Eve nasıl gideceğiz? Nerede duracağız? Hiç bilmiyorum. Buranın bir önleminin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Binalarına giremeyen vatandaşlar çevrede beklemeye devam ediyor.

Sarıyer'de inşaat temel kazısı sırasında yol çöktü: Çevre binalar tahliye edildi
Kaynak: DHA
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Ayazağa, Deprem, Güncel, Son Dakika

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