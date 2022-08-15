20 yıllık eşi, efsane futbolcuya ihanet etti! Aldatıldığı kişi ise çok yakınından biri

Evde 9 eşiyle birlikte yaşayan adam, kendisini en çok zorlayan meseleyi paylaştı

İstanbul etkili olan yağmur sonrası Sarıyer 'de inşaat alanından gelen balçık, Neslişah Sultan Camii ve çevredeki işyerine doldu. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren yoldan gelen balçık ve suyu tahliye etmeye çalıştı. Cami ve iş yerlerine dolan su da logarlara doğru boşaltıldı.

Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu

Kaynak: DHA

Sarıyer, Cami, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SARIYER'DE CAMİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.