Sarıyer'de inşaat sırasında çöken yola vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
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Sarıyer'de inşaat sırasında çöken yola vatandaşlar tepki gösterdi

18.06.2022 16:21

Sarıyer'de, inşaatı devam eden binadaki temel atma çalışmaları nedeniyle yolun bir kısmının çökmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Sarıyer'de, inşaatı devam eden binadaki temel atma çalışmaları nedeniyle yolun bir kısmının çökmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Ayazağa Mahallesi 105. Sokak'ta bulunan yolun bir kısmının Sarıyer Belediyesi tarafından hukuksuz olarak inşaat firmasına verildiğini iddia eden mahalle sakinleri yolu kapatmak istedi.

İnşaatı durdurmak isteyen mahalleli ile inşaat firması çalışanları arasında gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri ve zabıta geldi.

Tarafları sakinleştirme çabalarına rağmen zaman zaman gerginliğin arttığı görüldü.

Yolun inşaat tarafındaki kısmında yaklaşık 2 metrelik göçük olduğu ve bunun bir kısmının inşaata doğru kaydığı görülüyor.

"İnşaat yüzünden mahallemize ambulans giremiyor"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Özkul, inşaatın kurallara uygun yapılmadığını belirterek, yolun bir kısmının Sarıyer Belediyesi tarafından inşaat firmasına satıldığını öne sürdü.

Özkul, uzun yıllardır inşaatı durdurmak için uğraştıklarını dile getirerek, "Dün akşam kazı yapılmıştı, yollar boşaltılmıştı. Kazı yaparken asfaltın altı boşaltıldı ve asfalt çöktü. Buradaki inşaat alanı kaymaya başladı. Biz şu anda bunun durdurulmasını ve yol güvenliğinin alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

İnşaatın 5 yıl önce başladığını belirten Özkul, şunları kaydetti:

"Bizim kullanmış olduğumuz yolun yarısının belediye tarafından bir inşaat firmasına satıldığını öğrendik. Gerekli yerlere müracaatta bulunduk ve 2 yıl önce bu inşaat durduruldu. Ancak sonra yeniden başladı. İnşaat firması hiçbir önlem almadan kazıya devam etti. Yol göçtü ve binalarımız şu anda zarar görüyor. Yolumuz tamamen çöktü. Mahallemize ambulans gelemiyor."

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Kaynak: AA

Ayazağa, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de inşaat sırasında çöken yola vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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