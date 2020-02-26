Sarıyer'de intihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

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Sarıyer'de intihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Cenaze dün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Kozlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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