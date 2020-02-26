SARIYER'DE İNTİHAR EDEN ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika

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SARIYER'DE İNTİHAR EDEN ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLUNUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.
Cenaze dün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Kozlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze çıkışı
-Adli Tıptan görüntü
-Genel ve detaylar
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