Sarıyer'de intihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de intihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika

Sarıyer'de intihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi adli tıp'tan alındı

6 saat önce

SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

SARIYER'de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Cenaze dün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Kozlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Sarıyer'de intihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi adli tıp'tan alındı

Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:56 Kaynak: DHA
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