Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu

23.08.2022 17:55

İstanbul Sarıyer'de iş insanı İzel Bardavit (47) oturduğu sitenin kapalı otoparkındaki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Bardavit'in arkadaşına, "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attığı ortaya çıktı. İlk inceleme sonucu iş adamının intihar ettiği düşünülüyor.

Sarıyer ilçesinde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen olayda, Musevi iş insanı İzel Bardavit (47) yakın bir arkadaşına "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet, onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attı. Mesajı okuyan arkadaşı polisi arayarak durumu bildirdi.

ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Bildirilen sitenin kapalı otoparkına gelen polis ekipleri, İzel Bardavit'i otomobilinin içinde silahla ateş edilmiş halde ölü buldu. Bardavit'in yanında olay silahı da bulundu. Polisin ilk incelemesi sonrası iş adamının intihar ettiği değerlendiriliyor. Bardavit'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşına 'Evime gel, beni bul' mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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