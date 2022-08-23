Sarıyer'de iş insanı otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de iş insanı otomobilinde ölü bulundu

23.08.2022 17:58

SARIYER'de, iş insanı İzel Bardavit (47) oturduğu sitenin kapalı otoparkındaki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

SARIYER'de, iş insanı İzel Bardavit (47) oturduğu sitenin kapalı otoparkındaki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bardavit'in arkadaşına, Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet onlara çok iyi bak şeklinde e-posta mesajı attığı iddia edildi. Yanında olayda kullanılan silah da bulunurken, ilk inceleme sonucu iş adamının intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında Daruşşafaka Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Musevi iş insanı İzel Bardavit (47) yakın bir arkadaşına Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet, onlara çok iyi bak şeklinde e-posta mesajı attı. Mesajı okuyan arkadaşı polisi arayarak durumu bildirdi.

Bildirilen sitenin kapalı otoparkına gelen polis ekipleri, İzel Bardavit'i otomobilinin içinde silahla ateş edilmiş halde ölü buldu. Bardavit'in yanında olay silahı da bulundu. Polisin ilk incelemesi sonrası iş adamının intihar ettiği değerlendiriliyor.

Bardavit'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de iş insanı otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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