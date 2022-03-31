Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

31.03.2022 23:31
Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

- Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı İstanbul Sarıyer'de belediyenin kiraladığı iş makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

- Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de belediyenin kiraladığı iş makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Aladağ Sokak'ta bulunan iş makinasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer'de alt yapı çalışması kullanılmak üzere belediye tarafından kiralanan iş makinesi bir anda tutuşarak alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile iş makinesi kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:36 İki genci öldürüp nehre atan güvenlik görevlileri hakkında 2 hafta önce hırsızlık soruşturması başlatılmış
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
23:07 ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak iddia: Putin, kendini izole edip bazı danışmanlarını kovduğu söyleniyor
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 00:00:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement