Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı - Son Dakika
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Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

31.03.2022 23:45

SARIYER'de, altyapı çalışması yaptığı yerde park halinde bırakılan iş makinesinde yangın çıktı.

SARIYER'de, altyapı çalışması yaptığı yerde park halinde bırakılan iş makinesinde yangın çıktı. İş makinesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Maden Mahallesi Dereiçi Sokak'ta iş makinesinde çıktı. Sarıyer Belediyesi tarafından kiralık olarak çalıştırılan iş makinesi, altyapı çalışması yapılan sokakta mesai bitiminin ardından park halinde bırakıldı. İş makinesi, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan iş makinesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş makinesinin yandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı
Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı
Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı
Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı
Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı
Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı
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Sarıyer, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı - Son Dakika


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