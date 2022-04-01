SARIYER'DE İŞ MAKİNESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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? SARIYER'de, altyapı çalışması yaptığı yerde park halinde bırakılan iş makinesinde yangın çıktı. İş makinesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Maden Mahallesi Dereiçi Sokak'ta iş makinesinde çıktı. Sarıyer Belediyesi tarafından kiralık olarak çalıştırılan iş makinesi, altyapı çalışması yapılan sokakta mesai bitiminin ardından park halinde bırakıldı. İş makinesi, akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan iş makinesi, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş makinesinin yandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.