SARIYER'DE İŞ YERİNİ SANİYELER İÇİNDE SU BASTI - Son Dakika
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SARIYER'DE İŞ YERİNİ SANİYELER İÇİNDE SU BASTI

13.07.2022 10:44
SARIYER'DE İŞ YERİNİ SANİYELER İÇİNDE SU BASTI

SARIYER'de birkaç gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle iş yerini su bastı.

SARIYER'de birkaç gün önce etkili olan sağanak yağış nedeniyle iş yerini su bastı. Yağmur suyunun saniyeler içerisinde iş yerine dolması güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da geçen pazar günü etkili olan sağanak yağış birçok ilçede sel ve baskınlara neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle Sarıyer'de bulunan bir iş yerini de su bastı. Gece saatlerinde yağış nedeniyle kepenkleri patlayan iş yerine bir anda su dolmaya başladı. Yağmur suyunun saniyeler içinde iş yerine dolduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, eşyaların suda yüzdüğü anlar da yer alıyor.

Su altında kalan iş yerinin sahibi Fırat Tayfun Leylek, "İki gün önce şiddetli yağmurda kanalların tıkalı olması ve üst mahallenin de aynı şekilde gideri olmadığı için, yağmur suyu buraya doğru geldi. Gelen şiddetli su dükkanımızın kepenklerini patlatıp içeri giriyor. Ofisim, mutfağım, içerdeki elektronik eşyalarım, kamera sistemimin hepsi şu an kullanılamaz halde. Geçen sene de buna benzer bir olay yaşadık. Hem Sarıyer Belediyesi'ne hem de İBB'ye başvurduk ama bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. İki senedir aynı problemi yaşıyorum ve iki senedir herhangi bir dönüş yok bize. Pazar gününden beri de arıyorum sürekli, 'Grevde oldukları için gelemediklerini, gelmeyeceklerini' dile getiriyorlar. Benim hala kanallarım tıkalı ve ben burada oto yıkama işi yapıyorum. Su olduğu gibi tekrar benim dükkanımın içine giriyor. Bugün de defalarca aradım ama hala bir çözüm yok, gelen yok, giden yok. Aslında çok basit bir çözümü var bu yaşananların ama gelip ilgilenen yok" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: --------------------------İş yerine suyun girdiği anlar-Suda yüzen eşyalar-Su baskını sonrasında iş yerinden görüntüler-İş yeri sahibi ile röportaj-Genel ve detay görüntüler


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İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI Yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı Yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı
Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE İŞ YERİNİ SANİYELER İÇİNDE SU BASTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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