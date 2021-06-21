Üye Girişi
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika

Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı

21.06.2021 15:21
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı, System.String[]

SARIYER'de işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Hatice Ağır'a, sokak köpekleri saldırdı.

SARIYER'de işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Hatice Ağır'a, sokak köpekleri saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan genç kız, "Bir anda koşmaya başladılar. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

YERDE SÜRÜKLEDİLER

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, geçen cumartesi sabahı yaşanan olay şöyle meydana geldi; Hatice Ağır, işe gitmek için evden çıktı. Ancak evinin bulunduğu sokağın başına geldiğinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kollarıyla yüzünü korumaya çalışan Ağır, köpekler tarafından yerde sürüklendi. Çığlıklar üzerine evlerinden koşanlar, ellerine aldıkları sopalarla köpekleri uzaklaştırarak, genç kızı kurtardı. Köpeklerin kolundan, omuzundan, bacaklarından ve parmağından ısırarak yaraladığı Hatice Ağır, yakınları tarafından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Yaşadığı şoku henüz atlatamayan Hatice Ağır, "İşe gidiyordum, bir anda köpeklerin üzerime geldiğini gördüm. Bir anda koşmaya başladılar. Koşmak istedim ama ayaklarıma dolandılar, biri bacağımı ısırdı, diğeri parmağımı ısırdı, beni yere düşürdüler. Sonrasını çok hatırlamıyorum, yüz üstü düştüm, darbe aldım. Yüzümü korumaya çalıştım. Kolumu parçaladılar. Bacaklarımı ısırdılar. Komşular sopalarla gelip kovaladı. Hastanede müdahaleler yapıldı" dedi."SOKAKLARDA YÜRÜYEMİYORUZ"Sokak köpeklerinin sürekli birilerine sladırdığını ifade eden Ağır, "Belediyeye müracaat ettik, Sarıyer Belediyesi'nin barınağının olmadığını, hiçbir şey yapamayacaklarını, alsalar bile 15 gün sonra tekrar sokaklara bırakmak zorunda olduklarını söylediler. Artık sokaklarda yürüyemiyoruz, köpek çokluğundan. Birkaç gün önce komşumuz arka bacağından ısırıldı. Dün bir komşumuz daha aradı, onun oğlunu da yürürken bir anda arkadan gelip ısırmış. Enişteme de saldırmışlar. Sürekli oluyor ama hiçbir şey yapmıyorlar" diye konuştu.Köpeklerin genç kıza saldırmasına tanık olan Nazmiye Çiçekli, "Çığlık duyduk, yataktan fırladık. Kızım, 'Anne kızı öldürüyorlar, yetiş' dedi. Sekiz köpek, kızı bizim evin oradan alıp caminin oraya kadar sürükledi. Kimi bacağından saldırıyor, kimi kolundan. Çaresiz kaldım, çığlık attım, komşulara seslendim. Üç gündür atamıyorum bunu içimden. Biz de hayvanseveriz ama evinde besleyip sokağa salanlara ben hayvansever demem. Köpek besliyorsan alıp, bahçende beslersin, alıp sokaklara bırakmakla köpek beslenmiyor. Benim de köpeğim vardı ama böyle bir caniliğe kimse göz yumamaz. Bu kız kurtuldu ama bir gün kurtulamayan belki torunumuz, eşimiz olabilir. Çaresiz bir insan olabilir. Ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapalım" şeklinde konuştu.Sokak köpeklerinin daha önce de kendisine saldırdığını kaydeden Fahriye Demir ise, "İşe gidiyordum, sol diz kapağımın arkasından ısırdı. Dizüstü çöktüm. Arkamı döndüm, başka bir köpek de havlayarak geliyor. İnsanlar köpekleri kovaladı. Ben hala aşılarımı yaptırıyorum" dedi.Mahalleli sokak köpekleriyle ilgili kalıcı çözüm bulunması için imza topladı.


- İstanbul
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı
Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Röportaj, Sarıyer, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı 15:53 Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti 15:46 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti 15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor 15:29 İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? 14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! 14:43 Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi 14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi

Son Dakika Haberleri
16:05 Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
15:59 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
15:59 Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar
15:45 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti
15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
15:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız
14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
14:49 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor         
16:01
Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar         
15:59
Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu         
15:49
Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış         
15:41
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız         
15:25
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak         
14:21
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 16:08:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement