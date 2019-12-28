Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü (1) - Son Dakika

Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü (1)

6 saat önce

SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü (1), System.String[]
SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar altında çekici aracı kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş makinalarıyla aracın üstüne dökülen molozlar kaldırıldı.  Çekicinin sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
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