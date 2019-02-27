Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de İstinat Duvarının Çökme Anı Kamerada

Sarıyer'de İstinat Duvarının Çökme Anı Kamerada

13 dakika önce

Sarıyer'de istinat duvarının 2 katlı evin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.

Sarıyer'de İstinat Duvarının Çökme Anı Kamerada, System.String[]
Sarıyer'de istinat duvarının 2 katlı evin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.

Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam istinat duvarı 2 katlı müstakil bir evin üzerine çökmüş, mahallede büyük panik yaşanmıştı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay sonrası çevredeki 4 ev daha boşaltılmıştı.

Sarıyer'de yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki araçların yanında bulunan istinat duvarı, iki katlı eve doğru çöküyor. Bu sırada duvarın hemen dibinde bulunan telefon direği ve bir el arabası da aşağı devriliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

Sarıyer, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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