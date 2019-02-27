Sarıyer'de İstinat Duvarının Çökme Anı Kamerada
13 dakika önce
Sarıyer'de istinat duvarının 2 katlı evin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.
Sarıyer
'de istinat duvarının 2 katlı evin üzerine çökme anı kameralara yansıdı.
Sarıyer Kazım Karabekir
Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam istinat duvarı 2 katlı müstakil bir evin üzerine çökmüş, mahallede büyük panik yaşanmıştı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay sonrası çevredeki 4 ev daha boşaltılmıştı.
Sarıyer'de yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki araçların yanında bulunan istinat duvarı, iki katlı eve doğru çöküyor. Bu sırada duvarın hemen dibinde bulunan telefon direği ve bir el arabası da aşağı devriliyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:18 Kaynak: İHA
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