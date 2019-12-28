SARIYER'DE İSTİNAT DUVARININ YOLA ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika

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SARIYER'DE İSTİNAT DUVARININ YOLA ÇÖKME ANI KAMERADA
6 saat önce
SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
SARIYER Maslak
yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökme anı ve çekici aracının altında kalmaktan son anda kurutulması kameralara yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Duvarın çökme anı
-Detaylar
- İstanbul
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