Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada - Son Dakika

Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada

6 saat önce

SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada, System.String[]
SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökme anı ve çekici aracının altında kalmaktan son anda kurutulması kameralara yansıdı.


- İstanbul
Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
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