Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada - Son Dakika

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Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada
6 saat önce
SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:46 Kaynak: DHA
SARIYER Maslak yönü tünel girişi Çırçırsuyu mevkiinde yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökme anı ve çekici aracının altında kalmaktan son anda kurutulması kameralara yansıdı.
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