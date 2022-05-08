Sarıyer'de jandarmadan "Anneler Günü" kutlaması - Son Dakika
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Sarıyer'de jandarmadan "Anneler Günü" kutlaması

08.05.2022 14:07

Sarıyer'de jandarmadan "Anneler Günü" kutlaması Sarıyer'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurdukları kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki annelere Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdi.

Sarıyer'de jandarmadan "Anneler Günü" kutlaması

İSTANBUL - Sarıyer'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurdukları kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki annelere Anneler Günü kutlaması gerçekleştirdi. Ekipler trafikte seyir halinde olan annelerin Anneler Günü'nü kutlayıp onlara çiçek verirken çocuklara da oyuncak dağıttı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uskumruköy Yolu üzerinde kurdukları kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki annelerin hem Anneler Günü'nü kutladı, hem de Trafik Haftası kapsamında bilgiler verdi. Ekipler trafikte seyir halinde olan annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak annelere karanfiller verirken çocuklara da oyuncak dağıttı. Uygulamaya katılan sürücülerden Cihat Koyuncu ve eşi Ayşe Ceren Koyuncu, "Umarım bütün annelerimiz için çok güzel bir gün olur tüm sevdikleriyle birlikte. Ben de eşim ve annem adına, tüm anneler adına teşekkür ederim" dedi.

"Anneler Günü çok özel bir gün"

Uygulamaya katılan Elif-Murat Geleş çifti, "Anneler Günü çok özel bir gün tabii ki. Emek veren her bir annenin, her bir emek tanesine sevgiyle ve saygıyla teşekkür ediyorum. Annelere ne söylenir. Doğuran, ebediyete göçmüş, bir canlıya anne gibi şefkat göstermiş tüm annelerin annelere günü kutlu olsun" diye konuştu.

"Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun"

Anneler Günü kutlaması dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Banu Hasırcıoğlu ise, "Hepinize çok teşekkür ederim. Annesi hayatta olan ve olmayan herkesin, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması
Sarıyer'de jandarmadan Anneler Günü kutlaması

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sarıyer'de jandarmadan 'Anneler Günü' kutlaması - Son Dakika


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