SARIYER'DE JANDARMADAN BERBER VE KUAFÖRLERE DENETİM - Son Dakika

Sarıyer'e bağlı Kilyos ve Uskumruköy Mahallelerinde jandarma ekipleri tarafından berber ve kuaförlere yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde maske kullanımı, müşterinin oturacağı ve temas edeceği yerlerin dezenfekte edilmesi, steril eldiven kullanılması, kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık malzeme kullanılıp kullanılmadığına bakıldı.

Kilyos Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'e bağlı Kilyos ve Uskumruköy mahallelerinde berber ve kuaförlere yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında berber ve kuaförler uygulanacak koronavirüs tedbirleri hakkında da bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığınca berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanması gereken tedbirlere yönelik yapılan denetimlerde işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri, randevu sistemiyle hizmet verilmesi, aynı anda yan yana oturan iki müşteri kabul edilmemesi, randevularda gecikme olması halinde en fazla bir müşterinin içeride bekleyebilmesi, işyerinin alabileceği toplam müşteri sayısının herkes tarafından görülecek şekilde işyeri girişine asılması, işyeri personelinin maske kullanımı, yapılacak işleme başlanmadan önce müşterinin oturacağı ve temas edeceği yerlerin dezenfekte edilmesi, işleme başlanmadan önce müşterinin görebileceği şekilde ellerin dezenfekte edilmesi, steril eldiven kullanılması, kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık malzeme kullanımı denetlendi.

"BÜTÜN KURALLARA UYUM SAĞLIYORUZ "

Uskumruköy'de kuaför olan Ali Erdem, "Sağlık Bakanlığımızın koyduğu bütün kurallara uyum sağlıyoruz ve maskelerimizi takıyoruz. Müşterilerimizin maskesi yoksa biz buradan temin ediyoruz. Siperlik kullanıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz, müşterilerimiz için tek kullanımlık malzemelerimizi kullanıyoruz. Şu anda makyaj yapmıyoruz, kesim, boya, menikür, pedikür yapıyoruz. Kişisel malzemesini getiren olursa onları kullanıyoruz. " diye konuştu.