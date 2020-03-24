SARIYER'DE JANDARMADAN YAŞLILARA YARDIM ELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel SARIYER'DE JANDARMADAN YAŞLILARA YARDIM ELİ - Son Dakika

SARIYER'DE JANDARMADAN YAŞLILARA YARDIM ELİ

7 saat önce

İstanbul'da jandarma ekipleri, Sarıyer'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı.

İstanbul'da jandarma ekipleri, Sarıyer'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı.

'KAPIDAN DIŞARI BİLE ÇIKMIYORUZ

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde 39 ilçe kaymakamlığında 'Vefa Sosyal Destek Grupları' kuruldu. İl Jandarma Ekipleri, bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşların temel alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evde kalmaları için anonslar yapıldı.

Sarıyer'de jandarmaya ihtiyaç listesini bildiren 65 yaşındaki Ünzile Yahşi, 'Allah muhtarımızdan, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun. Cümlemize sağlık sıhhat versin. Evden çıkmıyoruzö dedi. Kilyos'ta oturan ve jandarma ekiplerine alışveriş ihtiyacını bildiren 68 yaşındaki Saadettin Özkan ise, 'İnşallah her şey iyi olacak. Kaymakamınızdan, jandarmamızdan, devletimizden Allah razı olsun. Bunu da atlatacağız. Biz evde kalmayı tercih ediyoruz. Evdeyiz, kapıdan dışarı bile çıktığımız yok diye konuştu.

SARIYER'DE JANDARMADAN YAŞLILARA YARDIM ELİ

Koronavirüs, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:53 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi         
17:04
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak         
16:56
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin         
12:15
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 01:01:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SARIYER'DE JANDARMADAN YAŞLILARA YARDIM ELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]