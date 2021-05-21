Son dakika haber! Sarıyer'de kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika

Sarıyer 'de bulunan depoya düzenlenen operasyonda kaçak içki ve sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi üzerinde bulunan depoda kaçak içki ve sigara olduğu bilgisine ulaştı. Geçen salı akşam saatlerinde depoya baskın düzenleyen ekipler, 200 paket bandrolsüz elektronik sigara filtresi, 45 paket bandrolsüz sarma tütün, 350 paket bandrolsüz sigara ve 85 bandrolsüz içki ele geçirdi. Operasyonda Serkan S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

- İstanbul