Sarıyer'de Kadın ve Kayınvalidesini Öldüren Adam İntihar Etti

Sarıyer'de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti. Eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaşan Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Şahin'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i pompalı tüfekle vurdu. Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

3 KİŞİNİN DE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

S. Şahin'in eşi ve Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Şahin eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi. Öte yandan Mehmet Şahin'in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.