Sarıyer'de kafede silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Sarıyer'de kafede silahlı kavga: 1 ölü

24.12.2022 18:32
Sarıyer'de kafede silahlı kavga: 1 ölü

SARIYER'de bir kafede, alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.

SARIYER'de bir kafede, alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ayazağa Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan dört kişi, kafeteryada karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu Sefer Özay yaralandı. İki kişi etrafa rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bazı kurşunlar park halindeki otomobile isabet etti.  Yaralı Özay için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sefer Özay kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Ayazağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de kafede silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de kafede silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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