SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ - Son Dakika

SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ

SARIYER'de Baltalimanı Mahallesi'ndeki Hisar Caddesi'nde 2 ay önce başlatılan kaldırım çalışması geçtiğimiz haftalarda sona erdi.

SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ, System.String[]

SARIYER'de Baltalimanı Mahallesi'ndeki Hisar Caddesi'nde 2 ay önce başlatılan kaldırım çalışması geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Ancak 15 gün önce bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan özel cep park projesi ile yol yeniden kazılmaya başlandı. Mahalle sakinleri ise evlerinin önündeki kaldırımın yerine  araçlar için cep yapılacak olmasına isyan etti.  Yürüyüş yolunun da daralacağını söyleyen bölgede oturanlar,  çalışma yapılan kaldırımın başında nöbet tutmaya başladı.

İBB ekipleri bölgede yaşanan park sorununu azaltmak amacıyla Hisar Caddesi 2,4,6 ve 8 numaralarda bulunan evlerin önündeki kaldırıma özel bir cep park alanı için çalışmalara başladı. Ancak mahalle sakinleri, evlerinin önündeki kaldırımın park yeri olmasını istemediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

"İNSANLARIN RAHAT GEÇİŞİNİ ENGELLİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Ömer Faruk Mersinoğlu, yürüyüş yollarının yok edildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Çalışmanın başında nöbet tuttuklarını belirten Mersinoğlu, "Burası bir yaya yoluydu. Gördüğünüz gibi kazıldı ve yaya yolundaki kaldırım daraltılarak insanların rahat geçişi engellendi. Kaldırımlarımızın kesilip daraltılması ve daraltıldıktan sonra yürüyüş alanlarımızın neredeyse yok olması bizim sorunumuz. Burası Rumeli Hisarı ana arteri olduğu için bu kadar dar bir kaldırımda bu insanların yürüme imkanı kısıtlanıyor. ve biz önümüzde bu şekilde bir cep oluşturulmasını istemiyoruz. 16 tane arabanın yeri için bu işlem yapılıyor ve binlerce yürüyen insan hiç kale alınmıyor. Burada oturan insanların hiçbir fikri alınmadan bu şekildeki bir eylem devam ediyor. ve bu sadece buraya özel olarak yapılıyor yani 2, 4, 6 ve 8 numaralar" dedi.

"MAHKEMEYE BAŞVURDUK"

Mersinoğlu, "Benim ailem 100 yıldır burada yaşıyor. Bundan evvelki bütün partiler zamanında böyle bir eylem yapılmadı. Bütün her tarafa başvurduk. Belediye, UKOME, Trafik İşlerine, Rumeli Yakasının bu arterle ilgili olan bütün her yere başvurduk. Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye de başvurduk zaten" diye konuştu.

"BU YAPTIKLARI ÇÖZÜM DEĞİL"Mahalle sakinlerinden Ahsen Çapa da şunları söyledi: "Bu kaldırımları yaptılar. 'Çok güzel' dedik 'Allah razı olsun' dedik teşekkür ettik. Dışarıdan gelen yeni kiracılar dediler ki 'Biz arabamızı nereye koyacağız, ne yapacağız ne edeceğiz' dediler. Trafik arabaları gelip her dakika ceza yazdı. Doğrudur. Fakat çözüm bu değil. Bunu yaptığın zaman bütün restoranlar arabasını buraya çekecek, mahalle sakinleri yine çekemeyecek. Biz gayet yer buluyoruz. Daha olmadı yukarı mahalleye çıkarıyoruz arabamızı. Onlar istiyorlar ki hemen ayağımızda olsun. Yok böyle bir şey. Neden böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Buraya İSPARK yapalım da para alalım, diye. Çünkü öbür türlü olursa para alamayacak. İnsanlar buraya ailece geliyor 3 çocukla mesela. Şu darlığa bakın" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMAKonuya ilişkin telefonda bilgi alınan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Özellikle hafta sonu Sarıyer'in nüfusu 1,5 milyonu aşıyor. Büyükşehir Ulaştırma Koordinasyon bu şekilde karar alıyor. Biz mahalle sakinlerinin şikayetlerini bildirdik. İBB ile yaptığımız görüşmelerde mahalle sakinleri yapılacak olan yeri belediyeden kiralarlarsa, kendi araçları için kullanabilecekleri söylendi" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------Hisar Caddesi çalışmalardan görüntüler-Mahalle sakinlerinin çalışmaların başında beklemesi-Mahalle sakini Ömer Faruk Mersinoğlu ile röp-Mahalle sakinlerinden Ahsen Çapa ile röp-Muhabir anonsu (Burçak Bozkuş)-Genel ve detay


SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ
SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Baltalimanı, Sarıyer, İsyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE KALDIRIMA ARAÇLAR İÇİN CEP YAPIMINA İSYAN NÖBETİ - Son Dakika

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