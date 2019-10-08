Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de kamyon devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sarıyer'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Sarıyer'de kamyon devrildi: 1 yaralı

11 dakika önce

Ozan URAL / İstanbul DHAİstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi.

Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi'nde saat 06: 30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Bülent Kalkan'ın kullandığı 34 DJ 7853 plakalı atık kağıt yüklü kamyon, Çevreyolu kavşağına geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

YAN YATAN KAMYONDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Kavşakta yan yatan kamyonun sürücüsü Bülent Kalkan hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen Ambulansla yapılan Kalkan ardından hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de kamyon devrildi: 1 yaralı

İstanbul, Sarıyer, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:33 Kaynak: DHA
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