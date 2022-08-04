Sarıyer'de kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika
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Sarıyer'de kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı

04.08.2022 08:43

Sarıyer'de kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı Sarıyer'de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi.

Sarıyer'de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sarıyer Fatih Orman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YL 6176 plakalı kamyon, seyir halindeyken yağıştan dolayı ıslanan asfaltta kaydı. Ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyon yan yattı. Kamyon şoförü kendi imkanlarıyla aracından çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kazada can ve mal kaybı yaşanmazken devrilen kamyonda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Orman, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika
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