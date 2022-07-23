Sarıyer'de kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

23.07.2022 11:48

İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağı inen kamyon, yolun altında kalan gecekondunun üzerine düştü. Olayda 4 kişi enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük ile Miray Yörük enkazdan çıkarıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta 03.00 sularında meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, yokuş aşağı inerken yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kamyon daha sonra yolun altında kalan bir gecekondunun çatısına çarptıktan sonra bir başka gecekondunun üzerine düştü.

GECEKONDU ENKAZA DÖNÜŞTÜ

Kamyonun çarptığı gecekondunun bir kısmı çökerken, üzerine düştüğü diğer gecekondu ise enkaza dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yokuş aşağı inen kamyon gecekondunun üzerine düştü: 4 kişilik aile enkaz altında kaldı

4 KİŞİLK AİLE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de gecekondunun altında mahsur kalan vatandaşları enkazdan çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük (14), Miray Yörük (10) enkazdan çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan bu kişiler ile yaralı kamyon şoförü, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kadir Yörük'ün yara almadığı olayda, hastanede tedavi altına alınan Melek Naz, Miray Yörük ve Gülşah Yörük ile kamyon sürücüsünün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yokuş aşağı inen kamyon gecekondunun üzerine düştü: 4 kişilik aile enkaz altında kaldı

MAHALLELİ TEPKİLİ: UYGULAMA BU ROTAYA YÖNLENDİRİYOR

Ekiplerce, yaklaşık 5 saat süren enkaz kaldırma çalışmaları sonrası kamyon düştüğü yerden kaldırıldı. Mahalle sakinleri normalde kamyonların mecburi istikametinin Kocataş Yolu olduğunu, ancak sürücülerin seyir rotası için kullandığı uygulamaların araçları sokaklarına yönlendirdiğini, bu yüzden kazaların meydana geldiğini ifade etti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, gece saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla yokuş inen kamyonun önce bir otomobile daha sonra ise gecekonduya çarparak düşmesi yer alıyor.

Yokuş aşağı inen kamyon gecekondunun üzerine düştü: 4 kişilik aile enkaz altında kaldı
YORUMLAR
500
SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI SARIYER'DEKİ KAMYON KAZASI KAMERADA SARIYER'DEKİ KAMYON KAZASI KAMERADA
Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Sarıyer, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:49 Darphane, yeni nesil bandrolleri piyasaya sürecek! Bu yolla tüketiciler sahte paradan korunacak
14:44 Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı
14:43 Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:48 Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
12:42 Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 15:01:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement