Sarıyer'de kamyonun gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta 03.00 sularında meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, yokuş aşağı inerken yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kamyon daha sonra yolun altında kalan bir gecekondunun çatısına çarptıktan sonra bir başka gecekondunun üzerine düştü.

GECEKONDU ENKAZA DÖNÜŞTÜ

Kamyonun çarptığı gecekondunun bir kısmı çökerken, üzerine düştüğü diğer gecekondu ise enkaza dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİLK AİLE ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de gecekondunun altında mahsur kalan vatandaşları enkazdan çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük (14), Miray Yörük (10) enkazdan çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan bu kişiler ile yaralı kamyon şoförü, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kadir Yörük'ün yara almadığı olayda, hastanede tedavi altına alınan Melek Naz, Miray Yörük ve Gülşah Yörük ile kamyon sürücüsünün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

MAHALLELİ TEPKİLİ: UYGULAMA BU ROTAYA YÖNLENDİRİYOR

Ekiplerce, yaklaşık 5 saat süren enkaz kaldırma çalışmaları sonrası kamyon düştüğü yerden kaldırıldı. Mahalle sakinleri normalde kamyonların mecburi istikametinin Kocataş Yolu olduğunu, ancak sürücülerin seyir rotası için kullandığı uygulamaların araçları sokaklarına yönlendirdiğini, bu yüzden kazaların meydana geldiğini ifade etti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, gece saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla yokuş inen kamyonun önce bir otomobile daha sonra ise gecekonduya çarparak düşmesi yer alıyor.