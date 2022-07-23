SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI - Son Dakika
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SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI

23.07.2022 12:43
SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI

SARIYER'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol üzerinde bulunan bir gecekondunun çatısına uçtu.

SARIYER'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol üzerinde bulunan bir gecekondunun çatısına uçtu. Enkaz altında kalan 4'ü yaralı toplam 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, 03.15 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Çuvalcı Sokak'ta yokuş aşağı seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFS 404 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halinde bulunan 34 GB 3401 plakalı otomobile çarptı. Ardından bir gecekondunun üzerinden geçerek Kuşdili Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan gecekondunun üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, gecekonduda yaşayan 4 kişi ve kamyon sürücüsü, enkaz altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlatırken, polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerince yapılan yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda Kadir, Gülşah, Miray ve Melek Yörük ile ismi öğrenilemeyen sürücü kurtarıldı. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kadir Yörük'ün kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.(DHA)

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Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine düştü, 4 kişi yaralandı Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine düştü, 4 kişi yaralandı SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI
Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, İtfaiye, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE KAMYON GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇTU: 4 YARALI - Son Dakika

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