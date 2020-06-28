Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

Sarıyer'de karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı su damacanaları yüklü kamyon kontrolden çıktı.

Sarıyer'de karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı su damacanaları yüklü kamyon kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen otomobile çarpan kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyon daha sonra da gecekonduya çarparak durdu. Kazada kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralandı.

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Kaza, saat 21: 30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rampa aşağı inen kamyonun sürücüsü Osman Bayram karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bayram'ın tüm çabalarına rağmen kontrolden çıkan su damacanaları yüklü kamyon sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NF 6147 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon şarampole yuvarlanarak boş gecekonduya çarparak durabildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Osman Bayram ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan Osman Bayram'ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrası yol ile duvar arasında sıkışan otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün Cumhuriyet Savcısı olduğu öğrenildi.


Öte yandan kamyonun çarptığı gecekonduda oturanların ise yol yapımı nedeniyle 1 ay önce taşındıkları öğrenildi.


'Kazadan 5 dakika ile kurtuldu'


Muzaffer Öztürk, "Beş dakika önce çöp attım. Ondan sonra namazı kıldım ve yemeğe oturdum. O anda bir gümleme oldu. Biz bina göçüyor telaşıyla dışarıya çıktık. Dışarısı kıyamet gibi mahalleli dışarı çıkmış. Trafik de baya sıkıştı. Birisi kamyonete bağırıyor nasıl geliyorsun diye. Şoförün konuşmasını dinledik. Ben dedi biraz geri geri gelmesem beni üstten aşağı kamyonet ezecekti. Kamyonet ezme ihtimaline karşı kendini feda etti. O anda ambulans ve polisi çağırdık hemen" dedi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 00:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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