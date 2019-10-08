Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralı

Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralı

14 dakika önce

Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralıİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini yağış kazalara neden olurken, Sarıyer Ayazağa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı.

Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini yağış kazalara neden olurken, Sarıyer Ayazağa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sularında Ayazağa Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Bülent Kalkan'ın kullandığı 34 DJ 7853 plakalı atık kağıt yüklü kamyon, Çevreyolu kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kavşakta yan yatan kamyonun sürücüsü Bülent Kalkan hafif bir şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, gelen ambulansla Kalkan hastaneye kaldırıldı. Kamyondan fırlayan atık kağıtlar yola savruldu. Kaza nedeniyle yolda bir süre aksama meydana geldi.

Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralı

İstanbul, Ayazağa, Sarıyer, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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