SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI - Son Dakika
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SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI

26.04.2022 12:31

SARIYER'de marketlere gıda malzemesi dağıtan kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi.

SARIYER'de marketlere gıda malzemesi dağıtan kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi. Kamyonet içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erdoğan Özden'in kullandığı gıda malzemesi yüklü 34 JYM 53 plakalı kamyonet, yokuş aşağı giderken viraja hızlı girdi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonet, takla atarak ters döndü. Hurdaya dönen kamyonetin içinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İtfaiye ekipleri kamyonetin içindeki 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazanın görgü tanığı olan Ali Kaya, "Burası dik bir rampa olduğu, çok da ağır bir yükü olduğunu sanmıyorum. Nasıl olduysa önce buraya vuruyor, takla atıyor. Yaralılar kamyonetin içinden zor çıkarıldı" dedi.

SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI
SARIYER'DE KAMYONET DEVRİLDİ; 3 YARALI

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Kaynak: DHA

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