SARIYER'DE KAMYONET PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

SARIYER'DE KAMYONET PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHASarıyer'de kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki taksiye çarparak yan yattı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Sarıyer'de kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki taksiye çarparak yan yattı. Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Hacıosman Metro girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halinde müşteri bekleyen taksiye çarptı. Taksiye çarpan kamyonet refüje çıkarak yan yattı. Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza anında taksinin yanında arkadaşı ile sohbet eden görgü tanığı taksi sürücüsü "Kamyonet sürücüsü aracını toparlayamadı duramayarak duran taksiye vurdu. Yerler de yaş olunca kamyonet kaydı taksiye vurdu yan yattı" dedi. Kaza, Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halinde müşteri bekleyen taksiye çarptı. Taksiye çarpan kamyonet refüje çıkarak yan yattı. Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza anında taksinin yanında arkadaşı ile sohbet eden görgü tanığı taksi sürücüsü "Kamyonet sürücüsü aracını toparlayamadı duramayarak duran taksiye vurdu. Yerler de yaş olunca kamyonet kaydı taksiye vurdu yan yattı" dedi. Kaza nedeniyle Tarabya Caddesi'nde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sarıyer, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 08:40 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › SARIYER'DE KAMYONET PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

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