Sarıyer'de kamyonet yokuşta devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de kamyonet yokuşta devrildi: 2 yaralı

26.04.2022 17:02
Sarıyer'de kamyonet yokuşta devrildi: 2 yaralı

Beşiktaş'ta yokuşta karşıdan gelen araca yol vermek isterken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği damacana yüklü kamyonet devrildi.

Beşiktaş'ta yokuşta karşıdan gelen araca yol vermek isterken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği damacana yüklü kamyonet devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Yeni Kaldırım Sokak'ta meydana geldi. Yokuş çıkan kamyonet, karşı yoldan gelen araca yol vermek için geri gitmeye çalıştı. Ancak yokuş aşağı geri şekilde giden kamyonet, kontrolden çıkınca devrildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içinde sıkışan sürücüyü ve yanındaki kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan, yola savrulan damacanalar ekipler tarafından kaldırıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu Hareket halinde yanan kamyoneti, tekerine taş koyarak durdurdu Karpuz yüklü kamyonet virajı alamadı: 1 yaralı Karpuz yüklü kamyonet virajı alamadı: 1 yaralı

Beşiktaş, Kamyonet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de kamyonet yokuşta devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:36:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de kamyonet yokuşta devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement