Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi - Son Dakika
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Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi

13.03.2022 00:38

- Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi Kar yağışının yoğun olduğu Sarıyer'de, büyüklerin ve çocuklar kar heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

- Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi

İSTANBUL - Kar yağışının yoğun olduğu Sarıyer'de, büyüklerin ve çocuklar kar heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının en yoğun görüldüğü Sarıyer'de büyüklerin ve küçüklerin kar heyecanı renkli görüntüler oluşturdu. Yağışın yoğun olduğu anda sokağa çıkan çocuklar altlarına aldıkları poşet ve çuval parçalarıyla kaymaya çalışarak gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar ise kendi çabalarıyla kardan adam yapmaya çalıştı. Öte yandan, kameraya yansıyan görüntüler karın akşam saatlerdeki yoğun etkisini gözler önüne serdi.

Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi
Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi
Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sarıyer'de kar yağdı, büyükler ve çocuklar eğlendi - Son Dakika


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