- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

27.01.2021 14:02

- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Sarıyer'de aralıklarla kar etkili oldu.

- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Sarıyer'de aralıklarla kar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yer yer sulu kar olarak düşen yağış Öğlen saatlerinde Sarıyer'de etkisini arttırdı. Sarıyer Kocataş Mahallesinde sabah saatlerindeki sulu olarak başlayan yağış öğlen saatlerinde tipiye döndü. İlçede kar aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Meteoroloji, İstanbul, Sarıyer, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika


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