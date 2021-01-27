- Sarıyer'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul 'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yer yer sulu kar olarak düşen yağış Öğlen saatlerinde Sarıyer'de etkisini arttırdı. Sarıyer Kocataş Mahallesinde sabah saatlerindeki sulu olarak başlayan yağış öğlen saatlerinde tipiye döndü. İlçede kar aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

- Sarıyer 'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

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